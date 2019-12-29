Лоукостер Eurowings скасовує понад 170 рейсів через 3-денний страйк

Eurowings, лоукостер компанії Lufthansa, скасував понад 170 рейсів, запланованих на понеділок, вівторок і середу, через страйк бортпровідників дочірньої компанії Germanwings.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Скасування рейсів в основному стосується рейсів всередині Німеччини з аеропортів Кельн, Бонн, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт і Дюссельдорф.

Скасовані рейси мають номери рейсів Eurowings, що починаються з EW.

Eurowings заявила, що вона працює над тим, щоб звести до мінімуму незручності для мандрівників і що більше 1000 рейсів будуть виконуватися за розкладом.

Профспілка бортпровідників UFO скликала страйк під час суперечки про можливість працювати неповний робочий день в Germanwings, яка надає близько 30 літаків Eurowings з 140.