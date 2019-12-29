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Лоукостер Eurowings отменяет более 170 рейсов из-за 3-дневной забастовки

Воскресенье, 29 декабря 2019, 15:48

Eurowings, лоукостер компании Lufthansa отменил более 170 рейсов, запланированных на понедельник, вторник и среду из-за забастовки бортпроводников дочерней компании Germanwings.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Отмена рейсов в основном касается рейсов внутри Германии из аэропортов Кельн, Бонн, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт и Дюссельдорф.

Отмененные рейсы имеют номера рейсов Eurowings, начинающихся с EW.

Eurowings заявила, что она работает над тем, чтобы свести к минимуму неудобства для путешественников и более 1000 рейсов будут выполняться по расписанию.

Профсоюз бортпроводников UFO созвала забастовку во время спора о возможности работать неполный рабочий день в Germanwings, которая предоставляет около 30 самолетов Eurowings с 140.

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