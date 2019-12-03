Франція і ЄС готові дати відсіч у випадку мит США на французькі товари

У французькому уряді заявили, що готові відповісти на погрози США запровадити стовідсоткові мита на імпорт з Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер назвав погрози США "неприйнятними". "У разі нових американських санкцій Європейський Союз буде готовий до удару у відповідь", - сказав Ле Мер.

Молодший міністр економіки Франції Аньєс Паньє-Рюнаше сказала, що Франція буде "войовничою" у своїх відносинах з США з цього питання, і що країна не відступить від своїх цифрових податкових планів.

Французький податок у розмірі 3% застосовується до доходів від цифрових послуг, отриманих компаніями з більш ніж 25 мільйонами євро доходів у Франції і 750 мільйонами євро - по всьому світі.

Але офіс Торгового представника США заявив у понеділок, що його розслідування показало, що французький податок "не відповідає переважаючим принципам міжнародної податкової політики".

У зв’язку з цим США пригрозили обкласти стовідсотковими митами такі французькі товари як ігристі вина, сир, сумки та іншу продукцію на суму 2,4 млрд доларів.