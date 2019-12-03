Франция и ЕС готовы дать отпор в случае пошлин США на французские товары

Во французском правительстве заявили, что готовы ответить на угрозы США ввести стопроцентные пошлины на импорт из Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал угрозы США "неприемлемыми". "В случае новых американских санкций Европейский Союз будет готов к ответному удару", - сказал Ле Мэр.

Младший министр экономики Франции Аньес Панье-Рюнаше сказала, что Франция будет "воинственной" в своих отношениях с США по этому вопросу и не отступит от своих цифровых налоговых планов.

Французский налог в размере 3% применяется к доходам от цифровых услуг, полученных компаниями с более чем 25 млн евро доходов во Франции и 750 млн евро - по всему миру.

Но офис торгового представителя США заявил в понедельник, что его расследование показало, что французский налог "не соответствует преобладающим принципам международной налоговой политики".

В связи с этим США пригрозили обложить стопроцентными пошлинами такие французские товары, как игристые вина, сыр, сумки и другую продукцию на сумму $2,4 млрд.