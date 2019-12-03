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Вбивство чеченського командира в Берліні: німецькі прокурори вказують на Росію

Вівторок, 3 грудня 2019, 14:20

Федеральні прокурори Німеччини заявили про причетність російської розвідки до вбивства у Берліні в серпні громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, колишнього чеченського командира.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо агентству Reuters від джерела у правоохоронних органах. Таким чином агентству вдалось підтвердити інформацію, яку раніше повідомив німецький мовник ARD.

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Ця новина може посилити напругу між Німеччиною та її західними партнерами і Росією, як це трапилося після отруєння колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля та його доньки Юлії в Британії.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні,  прямував у мечеть.

"У нас є докази того, що за цим стояла іноземне розвідувальне агентство, і тому справа буде передана федеральному прокурору на цьому тижні", - сказало джерело, яке відмовилося назвати своє ім'я.

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Підозрюваний був затриманий незабаром після вбивства, і тижневик Der Spiegel повідомив, що його номер паспорта свідчить про зв’язок з російськими спецслужбами.

Берлінська прокуратура, яка досі займалася справою, повідомила, що підозрюваного впіймали, коли він намагався позбутися знаряддя вбивства у річці Шпреє та велосипеда, на якому він їхав.

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