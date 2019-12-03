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НАТО перевірить допомогу, що надходить Україні

Вівторок, 3 грудня 2019, 20:14

У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО наступного тижня відбудеться низка засідань робочих груп в рамках співпраці Україна-НАТО.

Про це розповіла директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Як зазначила Маронкова, "ми завершуємо роботу з підготовки річної програми співпраці Україна-НАТО на 2020 рік", яку з доповненнями у Брюсселі представить віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"І наступного тижня — схоже, що це буде цілий тиждень України в НАТО, — буде перша зустріч спільної робочої групи з військових питань у штаб-квартирі НАТО, інша зустріч — це спільна робоча група з економічних питань", - заявила Маронкова, додавши, що також запланована жіноча панель стосовно питань в гуманітарній сфері.

В Україні нині працюють 10 трастових фондів, де залучено понад 40 млн євро. Крім того, Україна додатково отримує потужну фінансову допомогу в рамках двосторонніх контактів між Україною та країнами-членами НАТО.

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"Ми працюємо по професійному розвитку держслужбовців, розвитку доброчесності, також є двосторонні контакти між Україною та країнами-членами НАТО, в результаті чого Україна отримує мільярди доларів допомоги. Зрозуміло, що нам, як організації, хотілося б з'ясувати та перевірити ту допомогу, яка надходить в Україну, і визначити, хто конкретно і що надає, щоб це відповідало цілям України", - зазначила Маронкова.

Стосовно викликів на наступний рік представник Альянсу окреслила кілька напрямків, за якими розвиватиметься двостороння співпраця між Україною та Альянсом. "Насамперед це покращення військового управління, друге — це військова освіта та військова підготовка, яка повинна бути спрямована на досягнення стандартів НАТО, третє — це законодавча сфера. Йдеться про закон про реформування СБУ, закон щодо військових закупівель, який стосується Міноборони, зняття грифу секретності з багатьох документів, аби покращити співпрацю з НАТО", - пояснила керівниця центру.

Маронкова нагадала, що згадані закони вже мали б бути прийняті, і висловила сподівання, що вже у 2020 році парламент зробить це.

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