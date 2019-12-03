НАТО проверит поступающую Украине помощь

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе на следующей неделе состоится ряд заседаний рабочих групп в рамках сотрудничества Украина-НАТО.

Об этом рассказала директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Как отметила Маронкова, "мы завершаем работу по подготовке годовой программы сотрудничества Украина-НАТО на 2020 год", которую с дополнениями в Брюсселе представит вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"И на следующей неделе - похоже, что это будет целая неделя Украины в НАТО - будет первая встреча совместной рабочей группы по военным вопросам в штаб-квартире НАТО, другая встреча - это совместная рабочая группа по экономическим вопросам", - заявила Маронкова, добавив, также запланирована женская панель по вопросам в гуманитарной сфере.

В Украине сейчас работают 10 трастовых фондов, куда привлечено более 40 млн евро. Кроме того, Украина дополнительно получает мощную финансовую помощь в рамках двустороннего сотрудничества между Украиной и странами-членами НАТО.

"Мы работаем по профессиональному развитию госслужащих, развитию добродетели, также есть двусторонние контакты между Украиной и странами-членами НАТО, в результате чего Украина получает миллиарды долларов помощи. Понятно, что нам, как организации, хотелось бы выяснить и проверить ту помощь, поступающую в Украину, и определить, кто конкретно и что предоставляет, чтобы это соответствовало целям Украины", - отметила Маронкова.

Относительно вызовов на следующий год представитель Альянса обозначила несколько направлений, по которым будет развиваться двустороннее сотрудничество между Украиной и НАТО. "Прежде всего это улучшение военного управления, второе - это военное образование и военная подготовка, которая должна быть направлена ​​на достижение стандартов НАТО, третье - это законодательная сфера. Речь идет о законе о реформировании СБУ, законе о военных закупках, который касается Минобороны, снятии грифа секретности из многих документов, чтобы улучшить сотрудничество с НАТО ", - пояснила руководитель центра.

Маронкова напомнила, что упомянутые законы уже должны были быть приняты, и выразила надежду, что уже в 2020 году парламент это сделает.