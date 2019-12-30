У Туреччині затримали десятки підозрюваних у приналежності до ІДІЛ

Поліція Туреччини затримала десятки людей, підозрюваних у зв'язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Турецькі сили безпеки в понеділок провели операцію зачистки від бойовиків ІДІЛ напередодні святкування Нового року.

Щонайменше 33 іноземних громадянина було затримано в столиці Анкарі в ході спільної операції антитерористичної поліції і Національного розвідувального управління. Поліція провела одночасні ранкові рейди в місті Батман на південному сході Туреччини, де було затримано 22 підозрюваних.

Рейди були також проведені в містах Адана і Кайсері, де були затримані 15 осіб, у тому числі шість іноземних громадян.

Затримані в Анкарі підозрювані були вихідцями з Іраку, Сирії та Марокко. Поліція розшукує ще близько 17 підозрюваних.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад в нічному клубі Стамбула під час святкування Нового року в перші години 2017 року. В результаті нападу загинули 39 осіб, більшість з них - іноземці.