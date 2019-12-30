В Турции задержали десятки подозреваемых в принадлежности к ИГИЛ

Полиция Турции задержала десятки людей, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Турецкие силы безопасности в понедельник провели операцию зачистки от боевиков ИГИЛ накануне празднования Нового года.

По меньшей мере 33 иностранных гражданина были задержаны в столице Анкаре в ходе совместной операции антитеррористической полиции и Национального разведывательного управления. Полиция провела одновременные утренние рейды в городе Батман на юго-востоке Турции, где было задержано 22 подозреваемых.

Рейды были проведены в городах Адана и Кайсери, где были задержаны 15 человек, в том числе шесть иностранных граждан.

Задержанные в Анкаре подозреваемые были выходцами из Ирака, Сирии и Марокко. Полиция разыскивает еще около 17 подозреваемых.

ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в ночном клубе Стамбула во время празднования Нового года в первые часы 2017 года. В результате нападения погибли 39 человек, большинство из них - иностранцы.