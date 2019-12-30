Глави Держдепу і Пентагону переконували Трампа розморозити допомогу Україні – ЗМІ

Держсекретар США Майк Помпео і голова Пентагону Марк Еспер намагалися переконати президента США Дональда Трампа розморозити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє The New York Times, передає "Європейська правда".

Зазначається, що рішення Трампа заморозити допомогу викликало плутанину і спричинило конфлікти у Білому домі і Пентагоні.

Протидія розпорядженню Трампа з боку його головних радників з національної безпеки була більш інтенсивною, ніж це було відомо раніше, пише видання.

"В кінці серпня міністр оборони Марк Еспер приєднався до держсекретаря Майка Помпео і Джона Болтона, тодішнього радника з національної безпеки, на раніше невідомій зустрічі в Овальному кабінеті з президентом, де вони спробували, але не змогли переконати його, що розмороження допомоги було в інтересах Сполучених Штатів" - повідомляє видання.

Раніше повідомлялося, що перша офіційна вказівка зупинити надання Україні військової допомоги надійшла Пентагону через 90 хвилин після телефонної розмови президентів США й України 25 липня цьогоріч.