Главы Госдепа и Пентагона убеждали Трампа разморозить помощь Украине – СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались убедить президента США Дональда Трампа разморозить военную помощь Украине.

Об этом сообщает The New York Times, передает "Европейская правда".

Отмечается, что решение Трампа заморозить помощь вызвало путаницу и повлекло конфликты в Белом доме и Пентагоне.

Противодействие распоряжению Трампа со стороны его главных советников по национальной безопасности была более интенсивно, чем это было известно ранее, пишет издание.

"В конце августа министр обороны Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майку Помпео и Джону Болтону, бывшему советнику по национальной безопасности, на ранее неизвестной встрече в Овальном кабинете с президентом, где они попытались, но не смогли убедить его, что размораживание помощи было в интересах Соединенных Штатов", - сообщает издание.

Ранее сообщалось, что первое официальное указание остановить предоставление Украине военной помощи поступило Пентагону через 90 минут после телефонного разговора президентов США и Украины 25 июля в этом году.