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Поблизу Барселони під час фестивалю стався вибух на дзвіниці, 14 постраждалих

Понеділок, 30 грудня 2019, 15:27

У муніципалітеті Сентелес поблизу Барселони стався вибух під час традиційного фестивалю сосни, який відзначається 30 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Вибух стався, коли один з учасників фестивалю, яких називають галехадорами, спробував скористатися мішком з порохом.

Після вибуху у соцмережах почали поширювати фото і відео, на яких видно, як над дзвіницею піднімається дим.

На місце були спрямовані чотири пожежних бригади, які згодом повідомили, що в результаті вибуху структурних пошкоджень дзвіниці немає.

 

Через вибух опіки різного ступеня тяжкості отримали 14 людей.

Швидкі доставили трьох постраждалих у важкому стані до лікарні в Барселоні. Також медики надали допомогу іншим 11 постраждалих на місці події.

Фестиваль, який через вибух зупинили, полягає в тому, щоб повісити сосну догори низом в церкві Санта-Колома-де-Сентелес, після того як її зрубали у сусідньому лісі.

"Галехадори", яким за традицією належить заряджена порохом зброя, відповідають за супровід сосни з лісу в місцеву церкву.

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