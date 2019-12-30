Поблизу Барселони під час фестивалю стався вибух на дзвіниці, 14 постраждалих
У муніципалітеті Сентелес поблизу Барселони стався вибух під час традиційного фестивалю сосни, який відзначається 30 грудня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.
Вибух стався, коли один з учасників фестивалю, яких називають галехадорами, спробував скористатися мішком з порохом.
Після вибуху у соцмережах почали поширювати фото і відео, на яких видно, як над дзвіницею піднімається дим.
На місце були спрямовані чотири пожежних бригади, які згодом повідомили, що в результаті вибуху структурних пошкоджень дзвіниці немає.
Через вибух опіки різного ступеня тяжкості отримали 14 людей.
Швидкі доставили трьох постраждалих у важкому стані до лікарні в Барселоні. Також медики надали допомогу іншим 11 постраждалих на місці події.
Фестиваль, який через вибух зупинили, полягає в тому, щоб повісити сосну догори низом в церкві Санта-Колома-де-Сентелес, після того як її зрубали у сусідньому лісі.
"Галехадори", яким за традицією належить заряджена порохом зброя, відповідають за супровід сосни з лісу в місцеву церкву.