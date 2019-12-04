США: звіт щодо імпічменту виявив "значні зловживання" Трампа і тиск на Україну

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив звіт щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

Документ містить 300 сторінок, однак в одно сторінковому резюме підсумовані ключові моменти справи демократів проти Трампа.

У звіті йдеться, що "схема Трампа підривала зовнішню політику США щодо України і підривала нашу національну безпеку на користь двох політично мотивованих розслідувань, які допомогли б його президентської кампанії з переобрання."

Зазначається, що Трамп вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський публічно оголосив про розслідування стосовно конкурента президента Джо Байдена. Інше розслідування мало стосуватися нині розвінчаної теорії змови про те, що саме Україна, а не Росія, втрутилася в президентські вибори 2016 року.

У звіті стверджується, що схема Трампа була розроблена зі "знання і схвалення" кількох високопоставлених чиновників адміністрації, включаючи держсекретаря Майка Помпео, міністра енергетики Ріка Перрі та виконуючого обов'язки голови адміністрації Міка Малвані.

Зазначається, що дії Трампа змусили кілька комітетів Палати представників "провести серйозне, тверезе і оперативне розслідування" щодо того, чи поставив президент свої особисті інтереси вище інтересів країни"

Демократи також звинуватили Трампа в участі в "безпрецедентній кампанії з перешкоджання цьому розслідуванню щодо імпічменту".

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Звіт дякує "патріотично налаштованим і мужнім державним службовцям, які надали комітетам прямі докази дій президента", назвавши ці дії "значними зловживаннями".

"Слідство щодо імпічменту встановило численні та незаперечні докази того, що президент Трамп зловживав повноваженнями своєї посади, щоб добитися втручання із-за кордону заради особистої, політичної вигоди. Закон стосується кожного", - заявив Адам Шифф, конгресмен-демократ, який очолює розслідування щодо імпічменту.