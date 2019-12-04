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НАТО вперше в історії попередить Китай щодо нарощування військової сили

Середа, 4 грудня 2019, 09:49

НАТО вперше у своїй історії офіційно висловиться із попередженням на адресу Китаю про те, що він відслідковує зростаючу військову силу Пекіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком зустрічі лідерів країн НАТО у Лондоні.

"Вперше в історії НАТО ми з лідерами висловимося щодо зростання Китаю. Цей ріст надає можливості, але також спричиняє виклики. Ми бачимо зростання їхніх інвестицій у військові можливості, Китай – друга країна у світі за військовими витратами після США", - сказав Столтенберг.

"Нещодавно Китай демонстрував нові сучасні можливості, включаючи ядерну зброю. Тому ми повинні разом висловитися щодо зростання Китаю і я очікую, що лідери країн зроблять це на зустрічі", - додав генсек.

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Зустріч НАТО в Лондоні
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