НАТО впервые в истории предупредит Китай из-за наращивания военной силы

НАТО впервые в своей истории официально выскажется с предупреждением в адрес Китая о том, что он отслеживает растущую военную силу Пекина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи лидеров стран Альянса в Лондоне.

"Впервые в истории НАТО мы с лидерами выскажемся относительно роста Китая. Этот рост предоставляет возможности, но также становится причиной вызовов. Мы видим рост их инвестиций в военные возможности, Китай - вторая страна в мире по военным расходам после США", - сказал Столтенберг.

"Недавно Китай демонстрировал новые современные возможности, включая ядерное оружие. Поэтому мы должны вместе высказаться о росте Китая и я ожидаю, что лидеры стран сделают это на встрече", - добавил генсек.