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Зеркаль официально уволена из МИД

Среда, 4 декабря 2019, 14:17

Кабинет министров освободил от должности заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

По его информации, решение было принято на заседании правительства 4 декабря.

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Ранее Зеркаль заявляла, что намерена работать в области гражданского общества, создавать платформу, которая будет заниматься развитием человеческого капитала, поскольку, по ее мнению, многие годы работа в этом направлении в Украине не велась вообще.

19 ноября Зеркаль подтвердила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел после того, как 21 ноября проведет процессуальное слушания в Гааге в рамках арбитража, касается захвата Россией украинских кораблей и моряков.

Она также предположила, что после ее отставки Украины по делу против России в Международном суде ООН будет представлять посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

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