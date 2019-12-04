Зеркаль официально уволена из МИД
Кабинет министров освободил от должности заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
По его информации, решение было принято на заседании правительства 4 декабря.
Ранее Зеркаль заявляла, что намерена работать в области гражданского общества, создавать платформу, которая будет заниматься развитием человеческого капитала, поскольку, по ее мнению, многие годы работа в этом направлении в Украине не велась вообще.
19 ноября Зеркаль подтвердила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел после того, как 21 ноября проведет процессуальное слушания в Гааге в рамках арбитража, касается захвата Россией украинских кораблей и моряков.
Она также предположила, что после ее отставки Украины по делу против России в Международном суде ООН будет представлять посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.