Британія надасть додаткові війська для сил швидкого реагування НАТО

Велика Британія збільшує свій військовий внесок у сили швидкого реагування НАТО.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон за підсумками зустрічі лідерів країн-членів НАТО у Лондоні.

"Ми надаємо одну армійську бригаду, два ескадрони винищувачів, шість військових кораблів, включно з двома авіаносцями. Інші країни також оголосили про додаткові внески", - сказав Джонсон.

Він пояснив, що ці сили будуть розміщуватися в рамках ініціативи НАТО у разі потреби, решту часу вони будуть доступні для британських потреб.

Він також запевнив, що всі союзники на зустрічі запевнили у своїй непохитній відданості НАТО

"Історія показує, що мир не можна сприймати як належне, і навіть коли ми святкуємо цю річницю, ми повинні забезпечити, щоб наші вчинки відповідали нашим словам", - сказав Джонсон.