Британия предоставит дополнительные войска для сил быстрого реагирования НАТО

Великобритания увеличивает свой военный вклад в силы быстрого реагирования НАТО.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон по итогам встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне.

"Мы предоставляем одну армейскую бригаду, два эскадрона истребителей, шесть военных кораблей, включая два авианосца. Другие страны также объявили о дополнительных взносах", - сказал Джонсон.

Он пояснил, что эти силы будут размещаться в рамках инициативы НАТО в случае необходимости, в остальное время они будут доступны для британских потребностей.

Он также заверил, что все союзники на встрече заверили в своей непоколебимой преданности НАТО

"История показывает, что мир нельзя воспринимать как должное, и даже когда мы празднуем эту годовщину, мы должны обеспечить, чтобы наши поступки соответствовали нашим словам", - сказал Джонсон.