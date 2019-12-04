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Трамп: США еще не решили, введут ли санкции против "Северного потока-2"

Среда, 4 декабря 2019, 16:41

По словам президента Дональда Трампа, США еще не приняли решение о введении санкций против газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал во время общения с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне в среду. Видеотрансляцию встречи вело издание Washington Post.

"Мы пока еще не определились (относительно санкций. - Ред.). Я думаю, что это (газопровод "Северный поток-2". - Ред.) проблема", - сказал президент США.

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"Но я думаю, что это проблема, с которой Германия справится сама. Возможно, для Германии это не будет проблемой. Собственно говоря, я надеюсь, не будет. Но мы об этом поговорим, о "Северном потоке-2", - добавил Трамп.

По сообщениям СМИ, Конгресс США включит санкции против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2", в оборонный бюджет на следующий год. Его утвердят до 25 декабря.

Санкции коснутся в основном международных специализированных компаний, которые будут не допущены к любому бизнеса США.

Согласно плану, санкции должны дать ЕС три года для создания собственного механизма по противодействию зависимости от "Газпрома" и России.

На днях сенатор-республиканец Тед Круз выразил убеждение, что американские санкции могут больше чем на год задержать ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" или даже вообще остановить его строительство.

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Встреча НАТО в Лондоне Трамп Северный поток-2
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