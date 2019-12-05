У Братиславі стартує міністерська рада ОБСЄ

У четвер у Братиславі відкривається 26-та зустріч ради міністрів країн ОБСЄ.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У засіданні беруть участь 57 країн-членів ОБСЄ та 11 країн-партнерів.

Очікується, що в Братиславу приїдуть 40 міністрів закордонних справ і 13 державних секретарів. Всього в засіданні візьмуть участь 70 делегацій і понад 1000 делегатів.

Делегацію України очолює глава МЗС Вадим Пристайко.

Організація зустрічі коштуватиме Словаччині приблизно 1,7 млн євро.

Чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Словаччини Мірослав Лайчак називав українське питання одним із найвищих пріоритетів головування його країни в організації.

"Україна – це найважливіша політична ціль, і ми досягли певних успіхів", - сказав Лайчак напередодні зустрічі.

Серед таких досягнень він назвав обмін в’язнями, розмінування, відведення важкого обладнання від лінії зіткнення і відновлення мосту у Станиці Луганській.