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В Братиславе стартует министерский совет ОБСЕ

Четверг, 5 декабря 2019, 10:44

В четверг в Братиславе открывается 26-я встреча совета министров стран ОБСЕ.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

В заседании принимают участие 57 стран-членов ОБСЕ и 11 стран-партнеров.

Ожидается, что в Братиславу приедут 40 министров иностранных дел и 13 государственных секретарей. Всего в заседании примут участие 70 делегаций и более 1000 делегатов.

Делегацию Украины возглавляет глава МИД Вадим Пристайко.

Организации встречи обойдется Словакии примерно в 1,7 млн евро.

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак называл украинский вопрос одним из наивысших приоритетов председательства его страны в организации.

"Украина - это наиболее важная политическая цель, и мы достигли определенных успехов", - сказал Лайчак накануне встречи.

Среди таких достижений он назвал обмен заключенными, разминирование, отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения и восстановление моста в Станице Луганской.

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