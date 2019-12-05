В ОБСЄ оголосили про призначення нового спецпредставника у тристоронній контактній групі

Чинний глава ОБСЄ Мирослав Лайчак повідомив, що Мартіна Сайдіка у тристоронній контактній групі замінить швейцарська дипломатка Хайді Грау.

Про це він сказав під час міністерської ради ОБСЄ у Братиславі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я хочу подякувати за чудову і цінну роботу моєму спецпредставнику в Україні і у тристоронній групі Мартіну Сайдіку, а також офіційно оголосити про призначення Хайді Грау його наступницею", - сказав Лайчак.

Посол Хайді Грау очолює відділ безпеки людини Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії з серпня 2015 року. У 2012 році вона була призначена керівником цільової групи головування ОБСЄ.

Раніше вона займала кілька дипломатичних постів з 1997 року в Берні, Москві та Нью-Йорку.