В ОБСЕ объявили о назначении нового спецпредставителя в трехсторонней контактной группе

Действующий глава ОБСЕ Мирослав Лайчак сообщил, что Мартина Сайдика в трехсторонней контактной группе заменит швейцарская дипломатка Хайди Грау.

Об этом он сказал во время министерского совета ОБСЕ в Братиславе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я хочу поблагодарить за прекрасную и ценную работу моего спецпредставителя в Украине и в трехсторонней группе Мартина Сайдика, а также официально объявить о назначении Хайди Грау его преемницей", - сказал Лайчак.

Посол Хайди Грау возглавляет отдел безопасности человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии с августа 2015 года. В 2012 году она была назначена руководителем целевой группы председательства ОБСЕ.

Ранее она занимала несколько дипломатических постов с 1997 года в Берне, Москве и Нью-Йорке.