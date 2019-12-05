Туреччина: оновлення стратегії безпеки НАТО неминуче

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай виступив за перегляд стратегії НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Саміт лідерів НАТО в Лондоні знову продемонстрував важливість місії Альянсу. На саміті президент Туреччини закликав союзників дотримуватися щирої позиції щодо взаємодії в боротьбі з тероризмом. Не варто забувати, що кордони Туреччини - це і кордони НАТО ", - зазначив віцепрезидент Туреччини.

Цього тижня у Лондоні лідери країн НАТО домовилися щодо оновленого плану із посилення східного флангу для захисту Польщі та країн Балтії.

Заради ухвалення цього рішення Туреччина зняла принципові вимоги щодо сирійських курдів. Анкара вимагає від союзників визнати терористичними організаціями Робітничу партії Курдистану, її бойове крило "Загони народної самооборони" (YPG), та інші прокурдські організації, які діють на турецько-сирійському кордоні.

Віцепрезидент Туреччини також прокоментував міжнародну стурбованість з приводу розмежування морської зони в Середземному морі.

За словами Октая, історичний меморандум між Туреччиною і Лівією про обмеження юрисдикції в Середземному морі буде спрямований 5 грудня на ратифікацію в парламент Туреччини.

Цей документ внесе вклад не тільки в мир в Середземномор'ї, а й в братні зв'язки між Туреччиною і Лівією, стверджує він.

Напередодні Європейський Союз закликав Анкару надати текст нового "Меморандуму про взаєморозуміння" між Туреччиною та Лівією.

"Двосторонній "Меморандум про взаєморозуміння" між Туреччиною та Лівією від 27 листопада 2019 року щодо морського розмежування не оприлюднюється. Потрібні подальші роз’яснення щодо його змісту. Ми очікуємо, що текст буде негайно повідомлено Європейському Союзу", - заявили в Брюсселі.