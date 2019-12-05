Турция: обновление стратегии безопасности НАТО неизбежно

Вице-президент Турции Фуат Октай выступил за пересмотр стратегии НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Саммит лидеров НАТО в Лондоне вновь продемонстрировал важность миссии Альянса. На саммите президент Турции призвал союзников придерживаться истинной позиции по взаимодействию в борьбе с терроризмом. Не стоит забывать, что границы Турции - это и границы НАТО", - отметил вице-президент Турции.

На этой неделе в Лондоне лидеры стран НАТО договорились об обновленном плане по усилению восточного фланга для защиты Польши и стран Балтии.

Ради принятия этого решения Турция сняла принципиальные требования о сирийских курдах. Анкара требует от союзников признать террористическими организациями Рабочую партии Курдистана, ее боевое крыло "Отряды народной самообороны" (YPG) и другие прокурдские организации, действующие на турецко-сирийской границе.

Вице-президент Турции также прокомментировал международную обеспокоенность по поводу разграничения морской зоны в Средиземном море.

По словам Октая, исторический меморандум между Турцией и Ливией об ограничении юрисдикции в Средиземном море будет направлен 5 декабря на ратификацию в парламент Турции.

Этот документ внесет вклад не только в мир в Средиземноморье, но и в братские связи между Турцией и Ливией, утверждает он.

Накануне Европейский Союз призвал Анкару предоставить текст нового "Меморандума о взаимопонимании" между Турцией и Ливией.

"Двусторонний" Меморандум о взаимопонимании "между Турцией и Ливией от 27 ноября 2019года по морскому разграничению не обнародуется. Нужны дальнейшие разъяснения относительно его содержания. Мы ожидаем, что текст будет немедленно сообщен Европейскому Союзу", - заявили в Брюсселе.