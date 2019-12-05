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Ейфелева вежа і інші туристичні принади Парижа закриті через страйк

Четвер, 5 грудня 2019, 15:31

Деякі з основних туристичних визначних пам'яток Парижа були змушені закритися через брак персоналу у зв’язку з загальнонаціональним страйком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Хоча співробітники музеїв і туристичних центрів не страйкують, вони зіткнулися із труднощами добирання на роботу, адже транспорт не їздить.

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Ейфелева вежа і музей д'Орсе закриті через брак персоналу. Лувр, Центр Помпіду та інші музеї виступили з попередженням, що деякі частини музеїв і експонати будуть закриті.

У четвер, 5 грудня, у Франції оголошено загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи, яку готує уряд, виконуючи передвиборчу обіцянку президента Еммануеля Макрона.

Головною рушійною силою протесту традиційно стали транспортники, які оголосили безстроковий страйк. Залізничний рух практично паралізовано в країні, а також в Парижі, де страйкує громадський транспорт.

Через страйк вчителів закриті дві третини шкіл. Страйкують енергетики, авіадиспетчери та лікарні. Акції протесту проводять поліцейські і співробітники судів.

Причина протесту - радикальна реформа пенсійної системи, обіцяна президентом Макроном. 

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