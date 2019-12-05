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Эйфелева башня и другие туристические места Парижа закрыты из-за забастовки

Четверг, 5 декабря 2019, 15:31

Некоторые из основных туристических достопримечательностей Парижа были вынуждены закрыться из-за нехватки персонала в связи с общенациональной забастовкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Хотя сотрудники музеев и туристических центров не бастуют, они столкнулись с трудностями доезда на работу, ведь транспорт не ездит.

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Эйфелева башня и музей д'Орсэ закрыты из-за нехватки персонала. Лувр, Центр Помпиду и другие музеи выступили с предупреждением, что некоторые части музеев и экспонаты будут закрыты.

В четверг, 5 декабря, во Франции объявлена ​​общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которую готовит правительство, выполняя предвыборное обещание президента Эммануэля Макрона.

Главной движущей силой протеста как обычно стали транспортники, которые объявили бессрочную забастовку. Железнодорожное движение практически парализовано в стране, а также в Париже, где бастует общественный транспорт.

Из-за забастовки учителей закрыты две трети школ. Бастуют энергетики, авиадиспетчеры и больницы. Акции протеста проводят полицейские и сотрудники судов.

Причина протеста - радикальная реформа пенсионной системы, обещанная президентом Макроном.

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