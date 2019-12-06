Президент Словаччини оскаржила в суді заборону публікувати соцопитування за 50 днів до виборів

Президент Словаччини Зузана Чапутова попросила Конституційний суд скасувати заборону на публікацію результатів опитування громадської думки за 50 днів до виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Закон, прийнятий парламентом Словаччини минулого місяця, розширив термін заборони щодо публікації опитувань до 50 днів із попередніх 14 днів. Це – третя за тривалістю у світі заборона після Камеруну та Тунісу.

Рішення спричинило різку критику з боку опозиційних партій та політичних експертів, які розглядають його як спробу зменшити популярність нових партій. Вибори у Словаччині заплановані на 29 лютого 2020 року.

Автори законопроєкту заявили, що він має на меті захистити виборців від дезінформації, щоб вони могли приймати рішення, ґрунтуючись на програмах та діях партій.

У своєму зверненні до суду Чапутова стверджує, що законопроєкт порушує право на інформацію та обмежує політичну конкуренцію.

Конституційний суд може відкласти імплементацію закону до 10 січня - крайній термін для публікації опитувань - до остаточного рішення, яке, ймовірно, буде оголошено пізніше.