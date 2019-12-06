Президент Словакии обжаловала в суде запрет публиковать соцопросы за 50 дней до выборов

Президент Словакии Зузана Чапутова попросила Конституционный суд отменить запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения за 50 дней до выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Закон, принятый парламентом Словакии в прошлом месяце, расширил срок запрета на публикации опросов до 50 дней с предыдущих 14 дней. Это - третий по продолжительности в мире запрет после Камеруна и Туниса.

Решение вызвало резкую критику со стороны оппозиционных партий и политических экспертов, которые рассматривают его как попытку уменьшить популярность новых партий. Выборы в Словакии запланированы на 29 февраля 2020 года.

Авторы законопроекта заявили, что он намерен защитить избирателей от дезинформации, чтобы они могли принимать решения, основываясь на программах и действиях партий.

В своем обращении в суд Чапутова утверждает, что законопроект нарушает право на информацию и ограничивает политическую конкуренцию.

Конституционный суд может отложить имплементацию закона до 10 января - крайний срок для публикации опросов - до окончательного решения, которое, вероятно, будет объявлено позже.