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Ryanair припинить польоти з Києва в аеропорти Нюрнберга і Скавста

П'ятниця, 6 грудня 2019, 16:24

Авіакомпанія Ryanair припинить виконання рейсів з Києва до шведського аеропорту Скавста і в німецький Нюрнберг в кінці березня 2020 року з початком дії літнього розкладу польотів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

Останні внесені в систему рейси по обох напрямках значаться 27 березня 2020 року. Скорочення рейсів пов'язане із закриттям в літньому розкладі баз в Скавсті і Нюрнберзі через брак літаків.

Подальші затримки з постачанням літаків Boeing 737 MAX призвели до того, що лоу-кост знову переглянув свої плани із розширення флоту і розраховує отримати тепер тільки 10 літаків в літньому розкладі 2020 року замість 20.

Також Ryanair знизив прогноз числа перевезених пасажирів на 2021 фінансовий рік, який почнеться 1 квітня 2020 року і триватиме до 31 березня 2021 року, з 157 млн ​​до 156 млн пасажирів.

"Ми шкодуємо про закриття цих двох баз і незначні скорочення на інших базах, що повністю пов'язано з подальшими затримками поставок наших Boeing 737 MAX. Ми продовжуємо працювати з Boeing, нашим персоналом, профспілками і аеропортами, щоб мінімізувати скорочення", - заявив головний виконавчий директор Ryanair Едді Вілсон.

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