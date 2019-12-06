Фінляндією цікавляться спецслужби Росії і Китаю - звіт розвідки

Інтерес служб іноземної розвідки до фінської стратегічної інфраструктури виріс за останні роки. Найбільше Фінляндією цікавляться спецслужби Росії і Китаю.

Про це йдеться в огляді поліції безпеки Фінляндії SUPO, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Під стратегічної інфраструктурою розуміють різні види суспільно важливої ​​діяльності, наприклад банківська й інвестиційна сфера, логістика та охорона здоров'я.

Згідно з інформацією SUPO, в Фінляндії постійно перебувають кілька десятків іноземних агентів. Крім того, щорічно приблизно така ж кількість агентів спецслужб приїжджає до Фінляндії для виконання коротких оперативних завдань.

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В огляді також йдеться про те, що іноземні служби розвідки діють в Фінляндії послідовно і методично.

Інтерес іноземних спецслужб до актуальних подій може змінюватися, однак при цьому головними сферами інтересу залишаються прогнозування політичних дій Фінляндії та вплив на політичні рішення.

Відповідно до огляду, крім шпигунства Фінляндія також постійно стає об'єктом кібератак, метою яких є здійснення впливу або моніторинг рівня технологічної безпеки.

Крім органів державного управління, предметом шпигунства може виявитися обмін інформацією між компаніями, а також особисте листування конфіденційного змісту, розповіли в SUPO.