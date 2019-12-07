США запідозрили найманців РФ в атаці на американський безпілотник

Військові США підозрюють російських найманців в атаці на беззбройний американський безпілотник у Лівії, яка сталася в Тріполі минулого місяця.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у інтерв’ю агентству Reuters заявив генерал армії США Стівен Таунсенд, який очолює Африканське командування Збройних сил США.

Американський безпілотник було втрачено 21 листопада і в Пентагоні вірять, що він був збитий російськими засобами ППО. Військові США вимагають повернення уламків літального апарата.

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Таунсенд сказав, що, на його думку, оператори ППО "не знали, що це був літальний апарат з дистанційним управлінням США, коли вони обстрілювали його".

"Але вони точно знають, кому він належить зараз, і відмовляються повернути його. Вони кажуть, що не знають, де уламки, але я на це не куплюся", - сказав Таунсенд агентству.

За оцінками США, в момент, коли безпілотний літальний апарат було збито 21 листопада, протиповітряну оборону експлуатували російські військові найманці або так звана "Лівійська національна армія" Хафтара, заявляв речник Африканського командування, полковник ВПС Крістофер Карнс.

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За його словами, Сполучені Штати вважають, що оператори протиповітряної оборони обстріляли безпілотник США після того, як "помилково прийняли його за дрон опозиції".

Представник міжнародно визнаного уряду національної згоди Лівії (GNA) сказав агентству, що відповідальними за атаку є російські найманці.

Російська влада заперечує використання військових найманців в будь-яких конфліктах за кордоном. Вона стверджує, що будь-які цивільні росіяни, які можуть воювати за кордоном, є добровольцями. Самопроголошена "Лівійська національна армія" (LNA) генерала Хафтара заперечує, що має іноземну підтримку.