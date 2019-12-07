США напередодні "нормандського саміту" заявили про непохитну підтримку України

США висловили непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України напередодні зустрічі у "нормандському форматі" в Парижі.

Як повідомляє "Європейська правда", з відповідною заявою в суботу виступило посольство США.

"Сполучені Штати працюватимуть з союзниками і партнерами, щоб і далі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов'язання і почати процес мирного відновлення повного суверенітету України на Донбасі", - підкреслюється в заяві.

У посольстві нагадали, що з 2014 року США виділили близько 3 млрд доларів на підтримку безпеки та інших напрямків, а також надавали допомогу в проведенні реформи правоохоронних органів, боротьбі з корупцією, судової реформи, реформи в оборонній сфері та розвитком демократичних інститутів.

" Ми послідовно говорили, що довготривалий успіх та стійкість України залежить від її прихильності до реформ, зокрема боротьби з корупцією. Щоб досягти успіху, Україні потрібні віддані урядовці та сильні антикорупційні установи. Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, допоки вона бореться з російською агресією, зміцнює верховенство права, створює здоровіший інвестиційний клімат, реформує оборонний сектор, бореться з дезінформацією та вживає необхідних заходів для забезпечення остаточної перемоги тих, хто стоїть на боці справедливості та гідності", - сказано в заяві.

Нагадаємо, зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" розпочнеться у Парижі 9 грудня о 16 годині за місцевим часом (17:00 за Києвом).

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