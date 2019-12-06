Євросоюз висловив підтримку "нормандському формату" перед Парижем

У Європейській комісії висловили підтримку "нормандському формату" та Мінським угодам напередодні зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини і Франції в Парижі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в Брюсселі у середу заявив речник із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано.

"Ви знаєте, що ЄС не є частиною "нормандського формату". Єдина річ, яку я можу сказати: ми рішуче підтримуємо цей формат, і ми рішуче підтримуємо імплементацію Мінських угод", - сказав він.

"Ми закликаємо усі сторони виконати усі зобов’язання, які забезпечать їх реалізацію, тому що врешті-решт – це все про людей в Україні", - додав представник Єврокомісії.

Нагадаємо, зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" розпочнеться у Парижі 9 грудня о 16 годині за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Сьогодні в німецькому уряді повідомили, що Ангела Меркель перед початком саміту планує провести двосторонні зустрічі з президентами України і Росії.

Помічник президента України Андрій Єрмак напередодні в Лондоні заявив, що найважливішим етапом виконання Мінських домовленостей є проведення місцевих виборів на територіях, які сьогодні не підконтрольні Україні.

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