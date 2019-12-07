США накануне "нормандского саммита" заявили о непоколебимой поддержке Украины

США выразили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины накануне встречи в "нормандском формате" в Париже.

Как сообщает "Европейская правда", с соответствующим заявлением в субботу выступило посольство США.

"Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе", - подчеркивается в заявлении.

В посольстве напомнили, что с 2014 года США выделили около 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других направлений, а также оказывали помощь в проведении реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, судебной реформы, реформы в оборонной сфере и развитии демократических институтов.

"Мы последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбе с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные учреждения. Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства", - сказано в заявлении.

Напомним, встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву).

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