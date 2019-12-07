У Мінську опозиція протестує проти поглибленої інтеграції з Росією

У Мінську в суботу відбуваються акції протесту проти поглибленої інтеграції з Росією, не узгоджені з міською владою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

Протести проходять у день візиту президента Білорусі Александра Лукашенка в Сочі, де він зустрічається з президентом РФ Владіміром Путіним.

Близько двохсот осіб, переважно молодь, утворили "живий ланцюг" у центрі білоруської столиці. На Жовтневу площу вийшло кількасот осіб. За даними позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна", в піковий момент там зібралися до 730 осіб.

Люди принесли плакати проти поглибленої інтеграції з РФ і вигукували "Живе Білорусь".

Перед ними виступали політики і активісти, закликаючи "відстоювати незалежність, поки в Сочі її продають".

Правоохоронці не розганяли мітингувальників, але повідомляли в мегафон, що акція незаконна. В один із моментів між протестувальниками і міліцією виникла невелика сутичка.

Організатор однієї з акцій опозиціонер Павло Северінець заявив, що протестувальники залишаться на площі до ночі.

У суботу в Сочі зустрічаються президенти Білорусі і Росії. Очікується, що на зустрічі вони будуть обговорювати поглиблену інтеграцію, спірні питання щодо газу і дорожні карти, підписання яких планується 8 грудня.

Акції проти інтеграції також планують провести білоруси в Києві, Вільнюсі, Празі та Нью-Йорку.

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