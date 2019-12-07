В Минске оппозиция протестует против углубленной интеграции с Россией

В Минске в субботу проходят акции протеста против углубленной интеграции с Россией, не согласованные с городскими властями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

Протесты проходят в день визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи, где он встречается с президентом РФ Владимиром Путиным.

Около двухсот человек, преимущественно молодежь, образовали "живую цепь" в центре белорусской столицы. На Октябрьскую площадь вышло несколько человек. По данным лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна", в пиковый момент там собрались до 730 человек.

Люди принесли плакаты против углубленной интеграции с РФ и выкрикивали "Жыве Беларусь".

Перед ними выступали политики и активисты, призывая "отстаивать независимость, пока в Сочи ее продают".

Правоохранители не разгоняли митингующих, но сообщали в мегафон, что акция незаконна. В один из моментов между протестующими и милицией возникла небольшая потасовка.

Организатор одной из акций оппозиционер Павел Северинец заявил, что протестующие останутся на площади до ночи.

В субботу в Сочи встречаются президенты Беларуси и России. Ожидается, что на встрече они будут обсуждать углубленную интеграцию, спорные вопросы по газу и дорожные карты, подписание которых планируется 8 декабря.

Акции против интеграции также планируют провести белорусы в Киеве, Вильнюсе, Праге и Нью-Йорке.

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