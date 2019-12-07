Польща хоче купити в Австрії територію колишнього нацистського табору смерті

Прем'єр-міністр Польщі заявив у п'ятницю, що його уряд хоче купити у Австрії території колишнього нацистського табору смерті Маутгаузен-Гузен, де десятки тисяч поляків були вбиті під час Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Заснований в 1938 році в Австрії Маутгаузен-Гузен був першим табором смерті, який нацистська Німеччина спорудила в окупованій Австрії. До звільнення табору союзними військами в 1945 році близько 335 тисяч осіб утримувалися там в умовах, які привели до масової загибелі людей.

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Серед ув'язнених були критики нацизму, комуністи, гомосексуалісти, польські інтелектуали, іспанці і російські військовополонені.

Сьогодні у районі колишнього табору смерті збудовано житлові будівлі та розташовані офіси австрійських компаній. Уряд Польщі каже, що це не відповідає духу місця, на якому вони розміщені.

За словами Моравецького, Варшава запропонувала купити ділянку в Австрії, щоб зберегти пам'ять про жертв нацистського режиму.

"Ми не можемо допустити, щоб території колишніх таборів смерті перетворилися в місця, не варті пам'яті", - заявив Матеуш Моравецький.

З такою заявою Моравецький виступив в іншому колишньому таборі смерті, Аушвіці, куди напередодні з першим візитом приїхала німецька канцлерка Ангела Меркель.