Меркель вперше приїхала в Аушвіц

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула з візитом до колишнього нацистського табору смерті Аушвіц вперше за 14 років перебування на чолі німецького уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wyborcza.pl.

Меркель стала третім канцлером Німеччини, яка відвідала табір. Її символічна поїздка відбувається напередодні 75-ї річниці звільнення радянськими військами Аушвіца від нацистів 27 січня 1945 року.

Kanclerz Angela Merkel oraz Premier RP @MorawieckiM są już w @AuschwitzMuseum. Delegacje rozpoczynają zwiedzanie terenu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Pod Ścianą Straceń na dziedzińcu Bloku 11 zostaną złożone wieńce i zapalone świece. pic.twitter.com/5D9PZQr0xr — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 6, 2019

Меркель прибула на запрошення Фундації Аушвіц-Біркенау, що управляє фондом, який підтримує збереження колишнього німецького нацистського концентраційного табору.

Зауважимо, меморіальний комплекс у день приїзду Меркель не зачинили для відвідувачів – разом з канцлеркою туди прибували й звичайні туристи.

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Меркель прибула до воріт табору з написом "Arbeit macht frei". Далі вона відвідає Стіну смерті у дворі 11 блоку. Опівдні в рамках урочистостей з нагоди 10-річчя заснування фундації очікуються виступи глав урядів Польщі та Німеччини.

Напередодні Меркель поінформувала про виділення урядом Німеччини 60 мільйонів євро у бюджет фонду, який здійснює роботи із консервації будівель в колишньому таборі. Серед донорів фонду – понад 30 країн.

10 років тому Німеччина вже виплатила фонду 60 млн євро, тепер німецький уряд перерахував таку ж суму.

Нацистська Німеччина знищила понад 1 мільйон людей в Аушвіц-Біркенау в окупованій Польщі під час Другої світової війни, більшість з них євреї, перевезені туди з усієї Європи.