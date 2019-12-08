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Прем'єр Британії обіцяє знизити рівень міграції у разі перемоги на виборах

Неділя, 8 грудня 2019, 11:20

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв знизити рівень імміграції, якщо його Консервативна партія виграє на виборах у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Цифри зменшаться, тому що ми зможемо контролювати систему таким чином. І те, що я не вважаю правильним, - це неконтрольований і необмежений підхід до цього", - сказав Джонсон.

Він пообіцяв підхід до контролю за імміграцією, що базуватиметься на системі балів. Джонсон зазначив, що його увага зосередиться на некваліфікованій міграції, але висококваліфіковані та інші працівники матимуть можливість приїхати до Британії.

"Я не ворожий до імміграції...Я вірю в те, щоб дозволяти людям приїжджати до цієї країни, і я думаю, якщо вони мають таланти, і вони хочуть робити справи і заробляти на життя у Британії, і сприятимуть нашій країни - фантастично", - сказав він.

Дострокові парламентські вибори в Британії відбудуться 12 грудня.

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Велика Британія
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