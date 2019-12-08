Уряд Франції продовжить пенсійну реформу попри масові протести в країні

Уряд Франції не відмовиться від свого суперечливого плану пенсійної реформи, попри широкомасштабні страйки та демонстрації профспілок та працівників.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Я рішуче налаштований завершити реформу, і я дуже намагаюся зробити це з повагою до людей і, відповідаючи на їхні занепокоєння", - сказав Філіп.

За його словами, відступ від запланованих реформ може в майбутньому піддати країну "дуже жорстокій" реформи.

Очікується, що прем'єр-міністр зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном та ключовими міністрами, які беруть участь у реформах у неділю ввечері, і вони детально представлять плани реформ у середу.

Запропонований план реформування державної пенсійної системи дозволить позбутися незліченних винятків та спеціалізованих пенсійних режимів та створити одну централізовану систему.

Хоча деталі реформи ще не опубліковані, план розлютив профспілки країни. За інформацією міністерства внутрішніх справ у четвер у масовому страйку взяли участь понад 800 000 демонстрантів по всій Франції.