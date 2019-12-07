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Заблоковані автомагістралі і паралізований транспорт: у Франції тривають протести

Субота, 7 грудня 2019, 15:44

Франція у суботу залишається паралізованою акціями протесту - до страйку громадського транспорту, викликаного пенсійною реформою, додалися перекриття магістралей через протести транспортних компаній проти зростання цін на дизельне паливо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

У Парижі в ці вихідні очікуються сильні перебої громадського транспорту. За розкладом будуть працювати тільки 1 і 14 гілки столичного метро, ​​на яких курсують автоматичні поїзди без машиністів. Решта гілок залишаться або повністю, або частково закриті.

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З перебоями курсуватимуть також автобуси. Більш-менш регулярно їздитимуть в ці вихідні паризькі трамваї. Тільки декілька годин на день будуть ходити приміські експрес-електрички (RER).

У компанії SNCF, операторі французьких залізниць, повідомили в суботу вранці, що планується скасувати від 85% до 90% швидкісних поїздів TGV, регіональних і приміських електричок по всій Франції.

З труднощами в пересуванні зіткнуться також автомобілісти. Європейська організація автоперевізників проводить в цю суботу у Франції акцію протесту проти зростання цін на дизельне паливо. Блокада автомагістралей і так звана операція "равлик" торкнеться 11 регіонів країни.

Чергова акція протесту "жовтих жилетів" за підтримки профспілок проходить в суботу у різних містах Франції. Найчисленніша демонстрація очікується в Парижі.

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Франція
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