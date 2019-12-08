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Правительство Франции продолжит пенсионную реформу, несмотря на массовые протесты

Воскресенье, 8 декабря 2019, 13:44

Правительство Франции не откажется от своего противоречивого плана пенсионной реформы, несмотря на широкомасштабные забастовки и демонстрации профсоюзов и работников.

Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я решительно настроен завершить реформу, и я очень стараюсь сделать это с уважением к людям и, отвечая на их беспокойство", - сказал Филипп.

По его словам, отступление от намеченных реформ может в будущем подвергнуть страну "очень жестокой" реформе.

Ожидается, что премьер-министр встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и ключевыми министрами, которые участвуют в реформах, в воскресенье вечером, и они подробно представят планы реформ в среду.

Предложенный план реформирования государственной системы позволит избавиться бесчисленных исключений и специализированных пенсионных режимов и создать одну централизованную систему.

Хотя детали реформы еще не опубликованы, план разозлил профсоюзы страны. По информации министерства внутренних дел в четверг в массовой забастовке приняли участие более 800 000 демонстрантов по всей Франции.

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