Президентка Естонії підписала 2700 різдвяних листівок

Президент Естонії Керсті Кальюлайд напередодні Різдва підписала 2700 листівок, в яких вітання написані естонською, англійською, російською, французькою та німецькою мовами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.ee.

"Ідея різдвяної листівки полягає в екологічній стійкості, і тут ви знайдете поради та пропозиції про те, як кожен день приймати більш екологічні рішення, щоб перетворити споживання у світі в більш свідоме. Ми робили це і раніше - Естонія активно просувала зміни в цифровій сфері та саме тут почався Всесвітній день збирання. Чому лисиця і кролик навколо ялинки? Це тому, що людина не повинна себе ставити вище природи, а пам'ятати, що він є її частиною", - написала Кальюлайд на своїй сторінці в Faceboоk.

Президент зазначила, що різдвяні листівки створюються щороку у співпраці з естонськими художниками.

Цього разу автор листівки - ілюстратор і татуювальник Ейлі Лепік, яка в своїх роботах любить показувати міфологію, анімацію і містику.

Різдвяні листівки надруковані на 100% переробленому папері з використанням натуральних смол і чорнила на масляній основі.