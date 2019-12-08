Президент Эстонии подписала 2700 рождественских открыток

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в преддверии Рождества подписала 2700 открыток, в которых поздравления написаны на эстонском, английском, русском, французском и немецком языках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.ee.

"Идея рождественской открытки заключается в экологической устойчивости, и здесь вы найдете советы и предложения о том, как каждый день принимать более экологичные решения, чтобы превратить потребление в мире в более сознательное. Мы делали это и раньше - Эстония активно продвигала изменения в цифровой сфере и именно здесь начался Всемирный день уборки. Почему лиса и кролик вокруг ели? Это потому, что человек не должен себя ставить выше природы, а помнить, что он является ее частью", - написала Кальюлайд на своей странице в Faceboоk.

Президент отметила, что рождественские открытки создаются каждый год в сотрудничестве с эстонскими художниками.

На этот раз автор открытки - иллюстратор и татуировщик Эйли Лепик, которая в своих работах любит показывать мифологию, анимацию и мистику.

Рождественские открытки напечатаны на 100% переработанной бумаге с использованием натуральных смол и чернил на масляной основе.