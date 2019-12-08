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Пристайко: на переговорах у Парижі маємо пам'ятати про інтереси всіх українців

Неділя, 8 грудня 2019, 17:21

Україна на переговорах у "нормандському форматі" в першу чергу планує захищати інтереси своїх громадян по обидві сторони лінії зіткнення на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Завтра, під час переговорів, ми у першу чергу маємо пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії дотику російською агресією та пропагандою", - написав Пристайко.

"Мир, безпека та розвиток в єдиній, демократичній країні - єдина мета президента і всієї переговорної команди", - додав міністр.

Нагадаємо, зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться в Парижі 9 грудня. Це - перший "нормандський саміт" з осені 2016 року.

Перед самітом канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

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Нормандський саміт Донбас та ОРДЛО Пристайко
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