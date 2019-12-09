Голова Пентагону анонсував новий транш військової допомоги Україні

Міністерство оборони США готується надати наступний транш військової допомоги Україні.

Про це голова Пентагону Марк Еспер заявив на зустрічі з військовими посадовцями, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Скоро ми матимемо ще один транш. Мені здається, це близько 250 мільйонів доларів. Міністерство оборони США підтримало це минулого разу, тож я думаю, наступного разу підтримає теж. Але ми завжди маємо провести перевірку. Ми завжди слідкуємо за тим, як ці кошти використовують, і чи Україна вирішує питання корупції", - сказав він.

Еспер заперечив, що це впливає на це процес імпічменту, звинувачення в якому зосереджені довкола затримки військової допомоги Україні.

"Ні, бо ми виконуємо добру роботу, залишаючись поза цим. Я залишаюсь поза політикою і хочу тримати Міністерство оборони поза нею", - сказав він.

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Водночас Еспер наголосив, що з боку Міноборони США не було затримки допомоги для України, і відомство оцінювало надання летальної зброї Україні, ґрунтуючись на трьох речах.

"Перше: Наскільки це важливо для України в плані їхньої спроможності протистояти росіянам. Друге: чи достатньо Україна вирішує питання корупції. І третє: чи наші союзники в регіоні також надають безпекову підтримку Україні. Відповідь на всі три питання була "так", тож ми підтримали надання такої допомоги", - пояснив очільник Пентагону.

Нагадаємо, з вересня по листопад 2019 року Україна отримала військової допомоги від США на суму 43 млн доларів США. Військова допомога Сполучених Штатів Україні надається у формі виключно майна та послуг, а не коштів.