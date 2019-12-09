У Данії скасували захід НАТО через спротив США присутності антитрампівського спікера

Данська Атлантична рада скасувала спонсорований урядом США семінар по НАТО і трансатлантичних відносинах після того, як посольство США в Данії нібито заборонило американському науковцю, відомому критикою президента Дональда Трампа, виступати там.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Stars and Stripes.

Данська організація заявила, що" на жаль "посол США в Данії Карла Сендс "не хотіла участі пана (Стенлі) Слоана" в тому випадку, якщо уряд США є співорганізатором і спонсором заходу.

Слоан, старший науковий співробітник Атлантичної ради США, був одним з декількох запрошених ораторів на конференцію "Святкування 70-річчя НАТО", заплановану на вівторок у Палаці Фредериксберг в Копенгагені.

Ларс Бангерт Струве, глава данської Атлантичної ради, сказав: "Ми весь час знали, що у пана Слоана є критичний підхід до президента Дональда Трампа. Це ні для кого не секрет — особливо коли стежиш за його профілем в Twitter і Facebook. Однак він додав, що організація ніколи не сумнівалася в тому, що Слоан виступить з "неполітичною та об'єктивною лекцією".

Посольство США заявило, що" запропоноване в останню хвилину включення "Слоана в конференцію не відповідає угоді, якої ми дотримувалися при наборі всіх інших ораторів".