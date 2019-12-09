В Дании отменили мероприятие НАТО из-за сопротивления США присутствию антитрамповского спикера

Датский Атлантический совет отменил спонсируемый правительством США семинар по НАТО и трансатлантическим отношениям после того, как посольство США в Дании якобы запретило американском ученому, известному критикой президента Дональда Трампа, выступать там.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Stars and Stripes.

Датская организация заявила, что "к сожалению" посол США в Дании Карла Сэндс "не хотела участия господина (Стэнли) Слоана" в том случае, если правительство США является соорганизатором и спонсором мероприятия.

Слоан, старший научный сотрудник Атлантического совета США, был одним из нескольких приглашенных ораторов на конференцию "Празднование 70-летия НАТО", запланированной на вторник во дворце Фредериксберг в Копенгагене.

Ларс Бангерт Струве, глава датского Атлантического совета, сказал: "Мы все время знали, что у господина Слоана критический подход к президенту Дональда Трампа. Это ни для кого не секрет - особенно когда следишь за его профилем в Twitter и Facebook. Однако он добавил, что организация никогда не сомневалась в том, что Слоан выступит с "неполитической и объективной лекцией".

Посольство США заявило, что "предложенное в последнюю минуту включить Слоана в конференцию не соответствует соглашению, которого мы придерживались при наборе всех других ораторов".