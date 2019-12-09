Лідер французьких лівих отримав умовний термін і штраф за залякування

Французький суд призначив лідеру лівої партії "Нескорена Франція" Жану-Люку Меланшону тримісячний умовний тюремний термін і штраф в розмірі 8000 євро за залякування чиновників, які розслідують фінансування його партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У жовтні 2018-го прокурори проводили обшуки в його партійних офісах і в будинку політика. Пізніше з'явилося відео, на якому Меланшон штовхав поліцейського і кричав "Я - республіка".

Також він зі своїми соратниками намагався прорватися в партійний штаб.

Меланшон очолює партію "Нескорена Франція" і підтримує акції протесту "жовтих жилетів". Він балотувався на президентських виборах 2017 року і набрав 19,5% голосів в першому турі.

Паризька прокуратура розслідувала порушення у фінансуванні виборчої кампанії Меланшона і підозри в тому, що його партія неправильно використовувала кошти ЄС, наймаючи помічників в парламенті. Справа була передана слідчим суддям.

Меланшон назвав звинувачення "політично вмотивованим". Він звинувачує президента Макрона в захисті інтересів впливових бізнес-еліт замість боротьби з бідністю.